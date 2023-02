Un réseau européen de machines à sous et de paris clandestins démantelé

L’enquête aura duré plus de trois ans. Ces derniers jours, un réseau européen de machines à sous et de paris clandestins a été démantelé à l’issue d’une opération d’ampleur mobilisant plusieurs centaines d’agents français et européens, rapporte le procureur de la République de Rennes.

Au total, 29 personnes ont été interpellées en France, Allemagne et Italie, et six d’entre elles ont été mises en examen jeudi. Les suspects sont « des hommes âgés de 25 à 58 ans, turcs ou franco turcs, ne présentant pas de précédents judiciaires », précise Philippe Astruc. Une vingtaine de machines ont été saisies, « ainsi que plus de 250.000 euros, un bien immobilier et des véhicules, produits des infractions ou résultant du blanchiment de ces délits ».

Des machines à sous et des ordinateurs

L’affaire a démarré dans la Sarthe en 2019, avec la découverte de plusieurs machines à sous dans des arrière-salles de commerces du Mans, puis dans d’autres bars, une vingtaine environ, ailleurs en France. Des ordinateurs portables permettant de se connecter à des sites illicites de paris sportifs en ligne étaient aussi mis à disposition.









L’enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes (Jirs) a finalement mis au jour une organisation au niveau européen. Les fonds, récupérés tous les mois, étaient envoyés en Turquie, Roumanie, Allemagne et Italie.