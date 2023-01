La jeune femme de 28 ans, autrice d’un coup de couteau mortel en 2019 dans un squat de Perpignan, a été condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre par la cour d’assises des Pyrénées-Orientales. Après deux heures de délibération, le jury populaire a suivi les réquisitions de l’avocate générale, Céline Straub.

Pendant les trois jours de procès, les jurés et la cour se sont plongés dans le parcours de cette jeune femme confrontée à l’abandon et la violence dès son plus jeune âge. Une vie d’errance au cours de laquelle Marjorie Maidou avait été victime d’un viol collectif par d’autres SDF quelques mois plus tôt.

La victime s’apprêtait à changer de vie

Mais aussi dans celui de la victime, un homme qui avait choisi de vivre en marge de la société, mais resté proche de sa famille. Âgé de 36 ans, François Gonzalez était présenté comme quelqu’un de pacifique. Il s’apprêtait, selon ses proches, à changer de vie après avoir obtenu la possibilité de louer un appartement.

L’accusée avait tué la victime, qu’elle considérait pourtant comme son ami, d’un coup de couteau dans le cou, sur fond de drogue et d’alcool. Les jurés ont considéré l’acte comme volontaire. Les avocats de la défense avaient demandé, en vain la requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort.

Outre les douze années de réclusion, la cour a condamné la jeune femme à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans et l’interdiction de détenir une arme pendant dix ans.