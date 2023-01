Il s’était approché de la maison en pleine nuit, et avait mis le feu à la tondeuse, posée le long d’un mur. Un homme de 48 ans a été condamné, lundi au Mans, à un an de prison dont six mois ferme pour avoir tenté d’incendier le pavillon où dormaient son ex-femme et ses enfants, la semaine dernière à Coulaines (Sarthe). Selon le journal Ouest-France, les fumées avaient pénétré dans le logement mais les occupants avaient heureusement pu sortir à temps, alertés par l’odeur et les aboiements du chien.









D’après le quotidien, l’homme ne supportait pas la séparation avec sa femme, avec qui il avait eu six enfants. Avant cette tentative d’incendie, il avait déjà proféré à son encontre des menaces, notamment via les centaines de messages et appels malveillants qu’il lui adressait. Le quadragénaire, décrit comme alcoolique, a reçu l’interdiction de contacter sa victime et d’aller chez elle. Il a été écroué à l’issue de l’audience.