On n’était pas passé loin d’un drame le 18 décembre à Pouzauges en Vendée. Alors que tout le monde regardait ce soir-là la finale de la Coupe du monde de football, les gendarmes avaient été intrigués par la conduite d’un automobiliste qui zigzaguait à faible allure, rapporte Ouest-France. L’un des militaires s’était alors positionné au milieu de la chaussée pour procéder à un contrôle. Mais le conducteur avait refusé d’obtempérer, percutant le gendarme qui avait sorti son arme.

Traîné sur une dizaine de mètres, ce dernier n’avait heureusement pas été blessé. Le conducteur, qui avait pris la fuite, avait été interpellé peu de temps après. Jugé lundi devant le tribunal de La Roche-sur-Yon, le fuyard a été condamné à dix-huit mois de prison, dont neuf mois ferme. Son permis a également été suspendu pendant six mois et il devra verser 700 euros de dommages et intérêts à la victime.