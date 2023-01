Treize personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération de lutte contre un important trafic de cannabis sévissant en Ille-et-Vilaine, annonce Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Ce trafic revendait du cannabis, de la cocaïne et de l’ecstasy dans la métropole rennaise, via le réseau social Snapchat.

Menée conjointement en Loire-Atlantique et dans les Côtes d’Armor, une importante intervention de police et de gendarmerie avait permis lundi la saisie de 3.5 kg de résine de cannabis, 378 g d’herbe de cannabis, 269 cachets d’ecstasy, 21 g de cocaïne, de la poudre de MDMA, environ 10.000 euros en espèces, ainsi qu’un fusil et des cartouches.

Le cannabis venait des Côtes d’Armor et de Nantes

Une longère d’une valeur de 115.000 euros, située à Guenroc (Côtes d’Armor) a également été confisquée. Elle servait de lieu de plantation de cannabis. Une autre partie de la marchandise était achetée auprès d’un fournisseur de la région nantaise.









Placés en garde à vue, les 13 suspects seront tous poursuivis pour leur implication. Trois ont été condamnés dès vendredi dans le cadre d’une procédure accélérée de plaider-coupable à des peines « allant de 2 ans avec sursis probatoire à 10 mois d’emprisonnement avec incarcération immédiate », indique Philippe Astruc. Quatre seront jugés en mars pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Six autres seront jugés en mars 2024.

Par ailleurs, 13 clients du réseau ont également été poursuivis, précise le procureur.