C’est le même verdict qu’en première instance. Bruno Garcia-Cruciani, 46 ans, a été condamné vendredi soir par la cour d’assises d’appel de Corse-du-Sud à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne et mère de ses enfants, Julie Douib, en 2019 à l’Ile-Rousse. C’est la peine qu’avait requise l’avocate générale.

« La Cour vous condamne à la majorité de huit voix au moins à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans », a indiqué la présidente à Bruno Garcia-Cruciani.

La cour d'assises a également ordonné «le retrait total de l'autorité parentale» de Bruno Garcia-Cruciani sur ses deux fils de 12 et 14 ans. Il «persiste à remettre en cause toutes les décisions judiciaires concernant ses deux enfants» et «privilégie son intérêt à celui de ses enfants», qu'il avait eus avec Julie Douib, a expliqué la présidente de la cour d'appel.

« Exécution pure et simple »

La cour a reconnu coupable l’accusé d’assassinat et a écarté l’altération du discernement plaidée par la défense. A l’énoncé du verdict, Bruno Garcia-Cruciani est resté imperturbable dans le box. La famille Douib a, elle, laissé percer son soulagement.

Cette condamnation correspond aux réquisitions de Catherine Levy, l’avocate générale. « C’est une exécution pure et simple », avait martelé la magistrate, rappelant qu’il « a traqué » la jeune femme de 34 ans avant de la tuer par balle le 3 mars 2019 à l’Ile Rousse, en Corse. « Le seul fait de se présenter à la porte de quelqu’un avec une arme chargée constitue la préméditation », avait-elle également insisté.