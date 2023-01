Un de plus. Mercredi, un acteur de film pornographique a été mis en examen pour « traite des êtres humains en bande organisée » et « viol en réunion » au préjudice de deux victimes, dans le cadre d’une large enquête sur la plateforme de vidéos pour adultes « French Bukkake ». Comme indiqué ce vendredi par une source judiciaire et une autre proche du dossier, confirmant une information de BFMTV, l’homme de 39 ans a été interpellé lundi et a été placé sous contrôle judiciaire.

Pas moins de 17 personnes - acteurs, réalisateurs, producteurs - ont d’ores et déjà été mises en examen dans cette information judiciaire ouverte en octobre 2020 pour « traite d’êtres humains aggravée », « viol en réunion » ou encore « proxénétisme aggravé. »

L’enquête devrait être clôturée « d’ici à la fin du premier trimestre »

Plus d’une quarantaine de victimes se sont constituées parties civiles, ainsi que des associations. Selon des éléments de l’enquête consultés par l’AFP, la plateforme de « Pascal OP » identifiée sous le nom de « French Bukkake », du nom d’une pratique sexuelle, a attiré en premier l’attention d’enquêteurs : un abonnement permettait aux clients de participer en priorité à ces éjaculations collectives, avec des places réservées pour des sessions sans préservatifs.









Ce système, visant à faire payer des individus en échange de rapports sexuels organisés, a nourri, aux yeux de la justice, des soupçons de proxénétisme. Selon la source proche du dossier, l’enquête touche à sa fin et devrait être clôturée « d’ici à la fin du premier trimestre ».

L’industrie pornographique française est sous le feu des projecteurs depuis deux ans : une autre enquête menée à Paris depuis juillet 2020 vise « Jacquie et Michel », incarnation en France du porno amateur et pilier tricolore de cette industrie. Michel Piron, le fondateur du site, a été mis en examen en juin pour complicité de viol et traite d’être humain en bande organisée.