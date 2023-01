Christopher Aouni, présenté comme une figure du narcobanditisme marseillais et mis en examen dans cinq affaires d’assassinats, est jugé depuis jeudi pour un premier règlement de comptes commis en 2018 dans un quartier pauvre de la deuxième ville de France.





Chemise claire sous une veste de costume, lunettes et barbe de trois jours, Christopher Aouni, surnommé « Chico », a déclaré « maintenir sa position » à l’ouverture de son procès devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône, aux côtés de deux autres accusés.

Procès jusqu’au 3 février

« Il est combatif : il n’est pas dans l’idée de nier mais de démontrer qu’il n’est pas l’auteur du tir », a expliqué l’un de ses avocats, Me Amar Bouaou, du barreau de Paris, qui compte s’appuyer notamment sur « un fastidieux travail de téléphonie » pour tenter de le prouver.

Vitrollais de 37 ans, Chistopher Aouni se présente comme éducateur sportif, reconnaissant s’être adonné à un trafic de voitures et avec déjà plus de 15 mentions sur son casier notamment pour vols aggravés. Mais les enquêtes en cours et ce procès dessinent un profil d’une toute autre ampleur, Christophe Aouni étant sous le coup de cinq mandats de dépôt dans des affaires criminelles, et notamment dans l’enquête portant sur une double exécution sur le parking d’un centre commercial en 2016 à Marseille ou de la mort du narcotrafiquant « Ronaldo », en mars 2020 à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d’Oise. Le procès doit durer jusqu’au 3 février.