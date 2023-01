Les faits semblent assez clairement établis mais demandent à être confirmés. A Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), un homme est soupçonné d’avoir tué son épouse et sa fille de trois ans et demi dans leur appartement de la cité Waron dimanche 22 janvier. Il aurait ensuite retourné l’arme contre lui, selon les premiers éléments de l’enquête. La mère de la jeune femme a également été grièvement blessée par les tirs à bout portant. Trois jours après le drame, des proches des victimes ont décidé d’organiser une marche blanche pour rendre hommage à Angélique, 22 ans, et sa fille Eva. Le rassemblement aura lieu samedi 28 janvier au départ de la place Nina Simone, à Saint-Brieuc.

Les policiers avaient été alertés vers 16 heures dimanche par des voisins qui avaient entendu les détonations. A leur arrivée, ils avaient découvert trois corps sans vie et une femme grièvement blessée. « Les trois corps présentaient du plomb, en quantité, dans la boîte crânienne », a précisé Nicolas Heitz, procureur de la République. L’enfant aurait été tué dans sa chambre. Une cagnotte en ligne a été ouverte par la famille des victimes, dans le but de financer les obsèques.

Un contexte probable de séparation

L’auteur présumé des tirs est un homme de 24 ans, né en Tunisie et qui était présent sur le territoire national depuis le début de l’année 2020. Il avait rencontré sa compagne, avec qui il avait eu une fille, en août 2016 sur les réseaux sociaux alors que la jeune femme était encore mineure, puis le couple s’était marié en 2019 en Tunisie avant de s’installer en France. Le couple était en instance de séparation depuis la mi-décembre à la demande de la jeune femme qui « était, depuis peu, revenue vivre avec son enfant chez ses parents. » Aucune demande de divorce n’avait pour l’heure été formulée.