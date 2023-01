Le verdict est tombé. Après 3 h 30 de délibérations et quatre jours de procès, la cour d’assises du Rhône a reconnu coupables Youcef Tebbal et Mohamed Yeloulle de la mort d’Axelle Dorier, le 19 juillet 2020 à Lyon.

Youcef Tebbal, âgé de 24 ans, le conducteur du véhicule qui a percuté et traîné la jeune femme sur 807 mètres, a été condamné à 12 ans de prison pour « violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Son passager au moment des faits, Mohamed Yelloule, a quant à lui écopé de 5 ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour « non-assistance à personne en danger ». En revanche, il ne sera pas incarcéré puisqu’il bénéficiera d’un aménagement de peine.

Vers un appel ?

La cour d’assises n’a pas suivi les réquisitions de l’avocat général Romain Ducrocq qui avait demandé seize ans de réclusion criminelle à l’encontre du premier et cinq ans d’emprisonnement, dont un an ferme sans « demande d’incarcération », contre le second.

David Metaxas, son conseil, avait déjà annoncé qu’il ferait appel avant la délibération. « Si la cour d’assises suit les réquisitions, ce sera un deuxième round direct. Seize ans clairement, je n’accepte pas ».

Du côté de la famille, l’un des frères d’Axelle estimait que les réquisitions étaient « une honte ». Leur avocat, Me Versini, saluait néanmoins cette peine tant il craignait que le parquet demande « en deçà, douze ou quatorze ans ». « Au vu de l’horreur des faits et de la souffrance d’Axelle, la peine est satisfaisante », avait-il lâché avant le verdict.