L’acteur américain Alec Baldwin, auteur d’un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021, sera inculpé pour homicide involontaire, a annoncé jeudi la procureure du comté de Santa Fe dans un communiqué. L’armurière du film Hannah Gutierrez-Reed, qui avait manipulé l’arme, est visée par le même chef d’inculpation.

Le 21 octobre 2021, ce tournage dans un ranch du Nouveau-Mexique avait viré au drame quand l’acteur américain de 64 ans avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.

Jusqu’à 18 mois de prison en cas de condamnation

« Après un examen minutieux des preuves et des lois du Nouveau-Mexique, j’ai considéré qu’il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites criminelles contre Alec Baldwin et d’autres membres de l’équipe de tournage de Rust, a déclaré la procureure. Sous ma surveillance, personne n’est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice. »

Les chefs d’inculpations seront formellement déposés « d’ici la fin du mois », a affirmé la procureure. S’ils sont condamnés, Alec Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed risquent jusqu’à 18 mois de prison.

En août, l’acteur, connu pour la série 30 Rock, avait dit s’attendre à ce que personne ne soit inculpé, indiquant à la chaîne CNN avoir embauché un détective privé pour établir les responsabilités dans cette affaire.