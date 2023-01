« J’ai tout perdu, mon honneur, mon travail » : Illan Castronovo, ex-candidat de téléréalité, a réclamé mercredi la condamnation, notamment pour diffamation, de l’influenceuse Alix Desmoineaux, souvent présentée comme « l’ambassadrice du #MeToo téléréalité », qui l’a indirectement accusé d’agressions sexuelles.









Héros des Marseillais et de Princes et princesses de l’amour, Illan Castronovo, 29 ans, poursuit l’ancienne actrice devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse.

Insultes sur les réseaux sociaux

A la veille de la publication de son livre, en novembre 2021, Alix Desmoineaux avait affirmé sur le site Melty avoir visionné une vidéo dans laquelle un acteur de téléréalité aurait sexuellement agressé une jeune femme présentée dans un premier temps comme mineure.

Le lendemain, dans l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, sur C8, elle était revenue sur le sujet, toujours sans citer Illan Castronovo. Mais les réseaux sociaux l’avaient identifié et dénoncé. « Elle m’a tellement décrit dans son interview qu’il n’y avait pas besoin de donner mon nom », a expliqué Illan Castronovo au tribunal, sanglé dans un costume trois pièces.

Suite à ces accusations, l’acteur de téléréalité aurait été la cible d’insultes sur les réseaux sociaux et il aurait même été agressé dans la rue, à Lyon, où il résidait, a plaidé son avocat, Me Samuel Chicha. Le jugement sera rendu le 10 mars.