Un homme âgé de 69 ans est poursuivi en justice par l’Etat qui lui reproche la construction illicite de sa maison, entre juillet 2015 et septembre 2021, sans permis de construire. Sur le petit terrain dont il était devenu propriétaire en 2005 à Ouveillan, dans l’Aude, en périphérie de Narbonne, il avait dans un premier temps fait construire une cabane de tôle et de bois, comme l’avait relevée une inspection à l’époque. Mais lors d’une seconde inspection, douze ans plus tard, la cabane avait fait place à une maison d’habitation.

L’Etat mène des opérations récurrentes pour éviter le phénomène de cabanisation, la construction anarchique sur des terres préservées et sans permis de construire. La vice-procureure de la République de Narbonne, Catherine Corvaisier, a demandé la démolition de la maison, une amende de 2.600 euros et une astreinte fixée à 15 euros par jour de retard. Le jugement a été mis en délibéré au 7 février.