Après l’accident, les plaintes. Six personnes ont déposé plainte contre X et contre le propriétaire d’un immeuble, dont une partie du plancher s’était écroulé, dans la nuit du 31 décembre, rapporte Ouest-France. Les faits se sont produits rue Nantaise, à deux pas du marché des Lices à Rennes. Ce soir-là, plusieurs jeunes étaient réunis pour faire la fête, lorsqu’un couloir attenant à un appartement s’était affaissé et avait cédé.

Les victimes avaient fait une lourde chute d’environ quatre mètres de haut, se retrouvant d’un coup éparpillées sur le sol d’une cave non éclairée. Plusieurs d’entre elles avaient dû être hospitalisées, pour des fractures aux membres notamment. Le bilan aurait toutefois être plus grave.

C’est pour obtenir des explications et faire accélérer l’enquête qu’une plainte commune de six personnes a été déposée, mardi. Selon le propriétaire contacté par Ouest-France, le couloir était défectueux et son accès était théoriquement condamné par une porte fermée.