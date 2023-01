Fin d’un long épisode judiciaire : le procès d’Eugène Rwamucyo aura bien lieu. La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le médecin rwandais contre son renvoi aux assises pour génocide et crime contre l’humanité, selon une décision consultée par l’AFP.

Eugène Rwamucyo, 63 ans, avait été renvoyé en octobre 2020 devant les assises pour sa participation au génocide qui a fait environ 800.000 morts au Rwanda, essentiellement parmi la minorité tutsi, entre avril et juillet 1994.

Il clame son innocence

L’ancien médecin rwandais, qui clame son innocence, avait fini par former un pourvoi qui n’a pas été admis par la cour de cassation lors d’une audience, jeudi. Son renvoi devant la cour d’assises est donc définitif.

Eugène Rwamucyo est notamment accusé d’avoir participé à des réunions de responsables génocidaires à Butare, au sud du Rwanda, en 1994. Il est aussi soupçonné d’avoir dirigé les opérations d’enfouissement en masse de corps de civils tutsis lors des massacres commis entre avril et juillet 1994, et ordonné l’achèvement et l’enterrement de survivants.

L’homme, qui réside en Belgique, a été condamné par contumace en 2007 au Rwanda à perpétuité. Médecin à l’hôpital de Maubeuge, dans le Nord, il avait été suspendu en octobre 2009, puis licencié, lorsque la direction de l’établissement avait appris qu’il était visé par un mandat d’arrêt international.

Déjà interpellé en mai 2010

Il avait été interpellé en mai 2010 en région parisienne à l’issue des obsèques d’un autre Rwandais, Jean-Bosco Barayagwiza, cofondateur de la Radio-télévision libre des mille collines (RTLM). La cour d’appel de Versailles s’était cependant opposée en septembre 2010 à son extradition, ordonnant sa remise en liberté.

A ce jour, quatre dossiers liés au génocide au Rwanda ont donné lieu à des procès en France, dont deux sont définitivement jugés. Deux procès sont prévus en 2023 : l’ancien gendarme rwandais Philippe Hategekimana, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, puis le médecin rwandais Sosthène Munyemana.