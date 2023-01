Six mois de prison avec sursis pour l'entrepreneur en pompes funèbres, 5.000 euros d’amende pour son sous-traitant. Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné ce mardi deux individus poursuivis pour « atteinte à l’intégrité de cadavres ». L’affaire dite des « cercueils de Bigorno » remonte à avril dernier, lorsque Christophe Graziani, le maire de cette petite commune de 80 habitants située en Haute-Corse, repérait en bord de route trois cercueils, mêlés à des d’autres gravats au milieu d’une décharge sauvage sur un terrain privé.

Sur place les gendarmes découvraient, parmi les déchets, plusieurs sacs-poubelle contenant des restes humains et des ossements de trois corps différents dont la date des décès était antérieure à 2004. « C’est une faute professionnelle. Mon client a fait preuve de négligence et de maladresse dans un domaine qui devrait être empli de délicatesse », a réagi Me Philippe Gatti. L’avocat du sous-traitant chargé d’évacuer les corps trouve la sanction de 5.000 euros juste (il s’agissait plus ou moins de la somme reçue pour ce travail) et ne compte pas faire appel pour son client, âgé de 70 ans.

Aucune interdiction d’exercer n’a été prononcée

Ce jour de mars, mission par le patron des pompes funèbres lui avait été confiée d’exhumer sept corps d’un caveau familial que l’héritier de la concession, âgé et résident sur le continent, souhaitait rendre à la commune. Convaincu d’avoir vidé tous les cercueils et placés les restes dans un sac mortuaire amené au crématorium, le sous-traitant revient le lendemain chercher les cercueils et autres gravats emballés dont il se débarrasse sauvagement donc. Problème, il restait des ossements parmi ceux-ci.

« Cette histoire avait beaucoup choqué au village et en Corse où l’on a l’habitude d’être proche des défunts et de les traiter avec respect », se souvient Christophe Graziani, qui trouve les peines légères. « Il y avait eu tout un ramdam médiatique à l’époque, mais je crois que cela s’est un peu dégonflé, d’autant plus que la famille des défunts ne s’est pas constituée partie civile », ajoute Me Philippe Gatti. Aucune interdiction d’exercer n’a été prononcée dans ce jugement.