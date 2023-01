Il a vécu l’enfer. En août 2020, un jeune homme placé sous curatelle avait été sauvagement agressé par une bande de six jeunes qui en voulaient à son argent, rapporte Ouest-France. Jugés lundi devant le tribunal de Lorient, les accusés s’étaient pointés au domicile de la victime à Guidel pour la dépouiller. Ils l’avaient d’abord frappée à coups de poing et de pied puis avec une batte de base-ball.

La violence était ensuite montée d’un cran quand l’un des suspects avait attaché et déshabillé l’individu avant de lui lacérer la cuisse avec un couteau de cuisine. Une bouteille d’alcool avait également été versée sur sa peau tuméfiée.

Un autre homme tabassé deux mois plus tôt

La sauvagerie s’était poursuivie avec des menaces de viol et de kidnapping. La bande d’agresseurs avait finalement abandonné leur victime, traumatisée à vie, avant de repartir avec un butin dérisoire.

Deux mois plus tôt, les accusés s’étaient déjà livrés à une agression sauvage sur un autre individu à Pluvigner près d’Auray. Dealant un peu de drogue, la victime avait été littéralement massacrée par les agresseurs qui s’étaient emparés d’un peu d’argent liquide et de produits stupéfiants. Cinq d’entre eux ont été condamnés lundi à des peines allant de six mois à quatre ans de prison ferme.