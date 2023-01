Le 8 décembre dernier, le domicile d’une magistrate de la cour d’appel d’Agen, précédemment en poste à Ajaccio, a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête pour « trafic d’influence » portant sur ses liens avec un suspect qui serait membre du banditisme corse, a appris l’AFP de sources judiciaires et proches du dossier.

La perquisition a été effectuée par des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), ont indiqué ces sources. Comme le prévoit le code de procédure pénale, cette perquisition a eu lieu en présence du chef de cour de la magistrate, le premier président de la cour d’appel d’Agen.

Contactée par l’AFP, la cour d’appel d’Agen a décliné tout commentaire en renvoyant vers « le parquet de Nice, en charge de l’enquête ». A son tour contacté par l’AFP, le parquet de Nice a indiqué ne « faire aucune communication à ce sujet ».

« Trafic d’influence » et « blanchiment »

Cette enquête visant cette magistrate est une incidente d’une information judiciaire de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille sur la bande criminelle corse du Petit Bar, ont précisé des sources judiciaires. Renvoyée de Marseille en Corse, l’enquête a ensuite été dépaysée à Nice et est désormais menée pour « trafic d’influence » et « blanchiment », ont précisé des sources judiciaires et d’autres proches du dossier. De mêmes sources, la magistrate n’a pas encore été entendue, ni dans le cadre d’une audition libre, ni dans celui d’une garde à vue.

L’enquête porte sur les liens suspectés de cette magistrate, en poste en Corse entre 2010 et 2016, avec Johann Carta, soupçonné d’appartenir au banditisme insulaire, , autour notamment de la location d’une villa appartenant à la juge sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio, ont ajouté ces sources.

Johann Carta, actuel président du Gazelec Ajaccio (GFCA), club de football de National 3, a été mis en examen fin novembre pour « extorsion », « escroquerie », « blanchiment en bande organisée » et « association de malfaiteurs » par un juge d’instruction de la JIRS de Marseille dans le cadre d’une enquête financière sur son club.

Johann Carta est également au cœur d’une enquête préliminaire ouverte en septembre 2022 par le parquet d’Ajaccio pour « pressions ou menaces envers les membres d’une juridiction », après la découverte, dans son téléphone, de photos de la liste des jurés d’un procès d’assises pour assassinat, en mars 2021 à Ajaccio. Ce procès s’était soldé par un acquittement général.

Malgré plusieurs tentatives, la magistrate n’a pas répondu aux sollicitations de l’AFP.