Une esthéticienne âgée de 29 ans, domiciliée à Cabrières dans l’Hérault, a été condamnée à neuf mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Béziers. Elle était poursuivie pour exercice illégal de la médecine, pratique commerciale trompeuse, exécution d’un travail dissimulé et blessures involontaires après des interventions de chirurgie esthétique ratées.

L’enquête avait été confiée début 2022 aux gendarmes de la brigade de Valras-Plage, en cosaisie avec l’office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, à la suite de deux dépôts de plainte.

Aucun des diplômes requis

La première victime, âgée de 44 ans, s’était rendue dans le salon esthétique pour des injections de botox sur le contour des yeux. L’intervention avait entraîné un œdème, une sécheresse oculaire et des céphalées. La seconde, âgée de 30, avait reçu une injection d’acide hyaluronique dans les lèvres ayant entraîné une infection.

Les investigations avaient permis d’établir que cette esthéticienne proposait divers actes réservés au corps médical sans avoir les qualifications et diplômes requis. Au cours de sa garde à vue, elle avait reconnu les faits tout en affirmant méconnaître la législation applicable en la matière et avoir suivi plusieurs formations dispensées en visioconférence par des professionnels étrangers. Outre sa condamnation à la peine de prison, elle a été condamnée à 600 euros d’amende et devra verser des dommages et intérêts aux deux victimes.