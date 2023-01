Wally avait 14 ans. L’adolescent a été tué lors d’une rixe, le 29 janvier 2020, rue Juliette-Dodu, dans le 10e arrondissement de Paris, au cœur du quartier de la Grange-aux-Belles. Une dizaine de jeunes ont fondu sur lui et l’ont roué de coup. L’un d’eux l’a frappé à la jambe avec un couteau. L’artère fémorale a été touchée. Les policiers lui ont prodigué les premiers soins et tenté de stopper l’hémorragie en faisant un garrot. La victime, qui s’est vidée de son sang sur le trottoir, est décédée le lendemain à l’hôpital Lariboisière. En disséquant les images des caméras de surveillance, les enquêteurs du 2e district de police judiciaire sont rapidement parvenus à identifier l’auteur du coup du mortel. Il a été filmé en train de se débarrasser de l’arme du crime, un Opinel avec une lame de 30 cm, en la jetant dans un buisson. Lui aussi est âgé de 14 ans. Il a été interpellé au lendemain des faits.

Trois ans après, ce jeune originaire d’une cité du 20e arrondissement, comparaît ce lundi, devant la cour d’assises des mineurs de Paris pour « violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Il encourt 15 ans de prison. Il est aussi jugé, aux côtés de trois autres adolescents, pour « participation avec arme à un attroupement », un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Le procès se tiendra à huis clos. Un de ses complices, qui avait moins de 16 ans à l’époque, a été jugé en octobre dernier devant le tribunal pour enfants. Accusé de lui avoir fourni le couteau et d’avoir frappé Wally à la tête avec une arme de poing, il a été condamné à une peine de cinq années de prison, dont deux avec sursis probatoire, assortie d’un mandat de dépôt.

Une vengeance ?

Pour quelle raison ces jeunes se sont-ils battus avec des armes en plein Paris, si violemment que l’un d’eux est décédé ? « Il n’y a pas de vrai motif, comme souvent dans ces affaires de rixe. Ça part de broutilles », explique à 20 Minutes Me Sabrina Goldman, l’avocate de la famille de Wally. « Il est mort pour rien, pour rien », répète-t-elle. Sa sœur aînée, Fatou, a raconté, en juin dernier, sur France Télévision, que son frère sortait de l’école lorsqu’il a reçu un coup de fil. Un de ses amis se faisait agresser. « On lui a dit : "Venez vite, venez l’aider" ». « A partir de là une bagarre a éclaté. Il était présent sur les lieux, mais il était sur le côté. Il attendait ses amis », assure la jeune fille. « Wally était un garçon sans histoire, insiste Me Goldman. Il était inconnu des services de police et était très aimé de sa famille. »

Une version nuancée par Me Julien Fresnault. L’avocat du jeune qui a porté le coup de couteau veut « remettre les choses dans leur contexte ». Selon lui, tout part d’une « arnaque concernant une vente d’Airpod ». La victime et sa « bande » sont « venues dans le quartier pour se venger ». Il s’agirait donc d’un « match retour », selon ses propos. Wally, remarque Me Fresnault, avait d’ailleurs « un pied de biche dans la main achetée deux heures plus tôt, avec le ticket de caisse dans la poche ». Son client, aujourd’hui âgé de 17 ans, et qui n’a été condamné qu’une seule fois pour un vol, « s’est retrouvé là-dedans ». « Il a porté un coup, à la jambe. Et malheureusement, ça a des conséquences dramatiques. »