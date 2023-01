Jeudi, Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, a indiqué, à travers un tweet, qu’il avait saisi le procureur de la République après la découverte de stickers néonazis collés près du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, dans le 7e arrondissement de Lyon. Une information révélée plus tôt dans la semaine par Lyon Mag.





Le Préfet P. MAILHOS condamne fermement l'usage inadmissible de ces symboles de haine et d'antisémitisme.



Il saisit immédiatement le Procureur de la République @TJLyon.



L'Etat est résolument engagé dans la lutte contre les groupes radicaux haineux et violents d'extrême-droite. https://t.co/fl8NTkMqLX — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 5, 2023







Sur ces autocollants, une photo de Klaus Barbie, ce criminel de guerre allemand, officier de police SS sous le régime nazi et chef de la Gestapo à Lyon entre 1943 et 1944, y est juxtaposée à côté du blason de la ville de Lyon et celui d’une tête de mort, l’insigne des SS-Totenkopfverbände, chargés de la gestion des camps de concentration pendant la guerre. Il y a aussi un soleil noir, symbole de l’ultra-droite et une phrase, « On est Lyon », mais aucune signature ou de revendications des auteurs du sticker et du geste.

Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, a affirmé sur Twitter que ces stickers « nauséabonds » allaient « être supprimés par les services de la ville ».