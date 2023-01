« Les vieux chevaux que j’ai là pour tuer… S’il y a pas de papier, tu peux les faire tuer quand même ? » Principal prévenu à comparaître à partir de lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour un trafic de viande de cheval impropre à la consommation, Patrick Rochette ne sait pas sa ligne écoutée lorsqu’il échange ces propos en novembre 2013 avec un interlocuteur espagnol. Grossiste en viande, il est aussi à la tête d’une boucherie de Narbonne (Aude). Il abat à son nom dans l’abattoir de la ville, et alimente de nombreuses boucheries chevalines du Sud de la France ainsi que des restaurants.

L’enquête sur ses agissements a démarré un an plus tôt, après une lettre anonyme adressée à plusieurs administrations. Elle a confirmé « le rôle prépondérant de Patrick Rochette dans les pratiques frauduleuses mises en œuvre pour permettre l’abattage de chevaux exclus de la consommation humaine », indique l’ordonnance de renvoi. Des chevaux ensuite remis dans la filière alimentaire. Au total, 25 personnes comparaissent à la barre, dont huit vétérinaires, pour une escroquerie portant sur près de 200 animaux.









« Des rabatteurs avaient pour mission de trouver des chevaux à bas prix, quelles que soient les conditions », écrit la juge d’instruction Mathilde Bloch dans son ordonnance de renvoi. Les investigations se sont notamment intéressées au marchand de chevaux Fabrice Daniel, installé dans le Gard. Entre 2010 et 2012, il a ainsi acheté via sa société Equid’Aniel pas moins de 185 chevaux exclus à la consommation humaine au laboratoire Sanofi Pasteur. Parmi eux, 29 ont été abattus à Narbonne alors que les documents d’accompagnement ne permettaient pas de le faire.

Pas consommables par mesure de précaution

Création de faux documents, puçage ou repuçage en utilisant des carnets ne correspondant pas à l’animal, modification des documents existants : l’enquête a mis au jour les différentes méthodes employées, souvent semble-t-il avec le concours de vétérinaires, pour rendre ces chevaux abattables. Avec au passage un gain financier : des chevaux « réformés » achetés au prix de 10 euros à Sanofi pouvaient ensuite être facturés près de 300 euros à Patrick Rochette pour les abattre.

Utilisés durant deux à trois années pour des prélèvements sanguins destinés à fabriquer des sérums médicamenteux, ces chevaux sont normalement interdits d’abattage pour la consommation humaine. Et ce par mesure de précaution, « en raison de l’absence de données sur la présence de résidus liés à l’injection des antigènes et adjuvants utilisés », est-il écrit dans l’ordonnance de renvoi.

Lors de l’instruction, Patrick Rochette a reconnu une large partie des faits qui lui sont reprochés, et dans lesquels sont aussi impliqués sa femme et leur fils, également appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel. De son côté, Fabrice Daniel est revenu sur ses premières déclarations, se disant victime de la pression exercée par les gendarmes, et affirmant dorénavant « qu’il n’avait pas vendu ces chevaux pour la consommation, même s’il pensait que certains d’entre eux avaient dû être abattus par Patrick Rochette. » Contactés, leurs avocats n’ont pas donné suite à l’heure où sont écrites ces lignes.

Le procès doit se tenir jusqu’au 2 février prochain, soit près d’un mois pour décortiquer ce réseau de trafic. Entre-temps, le 11 janvier, est attendu le délibéré d’une première affaire d’escroquerie à la viande chevaline, également jugée à Marseille en juin dernier.