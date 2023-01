Le petit chat est mort. Ce jeudi, G.I., un habitant d’Haubourdin, près de Lille, devait être jugé par le tribunal correctionnel pour avoir infligé des « sévices graves ou actes de cruauté » à l’un de ses chats. Selon une source proche du dossier, il s’agit d’actes de zoophilie qui ont gravement blessé l’animal, à tel point qu’il en est mort.

Âgé de 55 ans, le prévenu s’est présenté libre devant le tribunal. Cheveux grisonnants mal fagotés dans une mini queue-de-cheval qui ne cache pas sa calvitie, regard fuyant derrière de petites lunettes, masque chirurgical vétuste porté sous le nez. Convoqué le 17 novembre dernier, G.I. a attendu la veille de son procès pour s’attacher les services d’un avocat. Ce dernier, ignorant le dossier a logiquement demandé, et obtenu, un report de l’audience à septembre 2023. « Je vis comme un SDF dans un garage depuis août », plaide pour sa part le prévenu d’une voix nasillarde.

Les « entrailles sorties d’une dizaine de centimètres »

Août, justement, c’est au cours de ce mois que se sont déroulés les faits qui sont reprochés à G.I. Si les associations de défenses des animaux évoquent dans le dossier des actes de zoophilie, voire un viol, le parquet a préféré retenir des « sévices graves ou actes de cruauté sur un animal domestique » avec la circonstance aggravante qu’ils ont été commis « par son propriétaire ou gardien ». Pour maître Charlotte Bultel, avocate de l’association Ani Meaux, « c’est une qualification des faits qui est sans doute plus intéressante pénalement pour les parties civiles que la zoophilie », assure-t-elle.









Les faits reprochés à G.I. se sont déroulés début août 2022, et c’est d’ailleurs lui-même qui est involontairement à l’origine de son renvoi devant le tribunal. Selon une source proche du dossier, le prévenu a contacté, le 9 août, les urgences vétérinaires pour signaler que son chat présentait une « éventration » et que ses « entrailles étaient sorties d’une dizaine de centimètres ». A son interlocuteur qui le pressait de questions, G.I. a reconnu des faits de zoophilie, assure l’association Stéphane Lamart, une autre partie civile.

« Compatibles avec des sévices sexuels »

C’est une troisième association partie civile, Cause animale Nord, qui a pu persuader le mis en cause d’amener son chat, prénommé « Permafrost », dans une clinique vétérinaire près de Lille. « Déchirure utérine, dilatation vulvaire et prolapsus vaginal », note le rapport vétérinaire que 20 Minutes a pu consulter. Ce même rapport conclut à des « lésions qui peuvent être compatibles avec des sévices sexuels de type pénétration vaginale. » Malgré les traitements, la prise en charge tardive de l’animal, quatre jours après les faits, et la gravité de ses blessures lui a été fatale.

Les plaintes déposées par deux associations ont permis l’ouverture d’une enquête débouchant sur une descente de police, mi-août, chez G.I. Là, dans un cabanon de jardin insalubre, ont été retrouvés 26 chats. Dans la cave de la maison, les policiers ont découvert une chatte agonisante qui n’a pas survécu. Sur ordre du parquet de Lille, les animaux ont été saisis et leur propriétaire placé en garde à vue. Après le renvoi de l’audience de ce mardi, G.I. a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’au 7 septembre prochain, date arrêtée pour son procès.