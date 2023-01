Un chasseur sera jugé le 12 juin devant le tribunal de police de Rennes pour « blessures involontaires », a-t-on appris auprès du parquet de Rennes. L’homme est accusé d’avoir tiré par accident sur un cycliste qui se promenait près de la forêt de la Bouëxière le 23 octobre. Le chasseur avait avoué avoir tiré après que son chien ait levé une perdrix. Il avait aussitôt présenté ses excuses à la victime qui avait reçu trois plombs à l’arcade sourcilière, à l’avant-bras et au torse.

Hospitalisé quelques jours, le cycliste avait déposé plainte et une enquête avait été ouverte. Menée par la brigade de gendarmerie de Châteaugiron et par les services de l’Office français de la biodiversité en Ille-et-Vilaine, elle avait permis la saisie du fusil utilisé lors des faits. En attendant sa comparution, le chasseur s’est vu suspendre son permis de chasse pour une durée de six mois, précise le parquet de Rennes.