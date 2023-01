L’ombre de Didier Raoult planera nul doute sur cette audience quelque peu particulière. Ce vendredi, un proche collaborateur du célèbre professeur de l’IHU, le biochimiste Eric Chabrière, comparaît devant la onzième chambre du tribunal correctionnel de Marseille, poursuivi en diffamation par la fille de Didier Raoult, Magali Carcopino-Tusoli, et son époux, Xavier Carcopino-Tusoli pour diffamation et injures.









Spécialiste en médecine vasculaire exerçant à l’hôpital Sainte-Marguerite, Magali Carcopino-Tusoli accuse Eric Chabrière d’être auteur de tweets virulents à son égard. La médecin, en conflit avec son père, avait des positions opposées à Didier Raoult au sujet de la vaccination contre le coronavirus ou de l’usage de l’hydroxychloroquine. En juillet dernier, aidée de son fils, elle avait même réalisé une petite bande dessinée dans le but de combattre les idées reçues contre les vaccins ARN, diffusée ensuite sur le compte Twitter de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM).

"L’incroyable histoire d’un #vaccin ARN" : une petite bande dessinée pour combattre les idées reçues, réalisée par le Dr Magali CARCOPINO-TUSOLI (service de Chirurgie vasculaire #APHM), avec la complicité de son fils âgé de 16 ans https://t.co/WHJBzcHtBr pic.twitter.com/Wpo5kJo1Uk — AP-HM - Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) July 30, 2021 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Magali, le vilain petit canard de la famille »

A la même période, comme l’avait révélé Le Monde, Magali Carcopino-Tusoli s’est retrouvée victime de cyberharcèlement. Les tweets haineux dont elle faisait l’objet visaient d’une part ses capacités professionnelles, comme « on t’a recasé au service dessin » ou « le piston de ton recrutement, ton mari, va éclater au grand jour, gros scandale ». Ils visaient aussi son père Didier Raoult, avec lequel la médecin est en conflit depuis des années. « Magali, le vilain petit canard de la famille démasqué, peut-on lire ainsi dans un de ses messages. Dans une famille de chênes brillants, il y a forcément des glands. » D’autres tweets, encore, accusent le mari de la médecin, gynécologue obstétricien, d’adultère : « Magali, est-ce que tu sais que tu es cocue ? Oui, bien sûr, tu ne peux pas l’ignorer. Toute la Timone le sait. Alors comment tu fais pour accepter et enfoncer ton père pour les yeux d’un pervers ? »

Ces tweets ont été notamment adressés par un compte anonyme baptisé « Le Professionnel ». « Il y a des dizaines de personnes qui savent que Le Professionnel, c’est Eric Chabrière », s’agace l’avocat des époux Carcopino-Tusoli, Me Philippe Carlini. Le professeur était considéré comme le bras droit du professeur Raoult, du temps où ce dernier dirigeait encore l’IHU. Contacté, son avocat a refusé de répondre à nos questions avant le début de l’audience.

« Mes clients attendaient des excuses »

« Les gens qui se cachent derrière un pseudonyme sur Twitter, c’est facile, abonde Me Carlini. On verra de visu ce qu’il aura à dire. Mes clients ont très mal vécu cette histoire. Il y a derrière un problème de famille. Donc on appuie là où ça fait mal. Mes clients sont tous les deux médecins, très investis et ils ont été traînés dans la boue par des messages très blessants, abjects, avec une connotation liée à l’exercice de leurs fonctions. D’ailleurs, tous deux bénéficient de la protection fonctionnelle de la part de l’AP-HM et de l’université. Ils ont le soutien de leurs institutions. »

Selon l’avocat, le combat en justice n’était pas la première option de Magali Caropino-Tusoli. « Les faits sont anciens, rappelle-t-il. Ça fait un an qu’on a déposé plainte pour diffamation et injures. Mes clients attendaient des excuses. Elles seraient venues, on aurait sûrement arrêté. Mais elles ne sont pas venues. Ce n’est visiblement pas dans la personnalité de Monsieur Chabrière… » Hasard du calendrier, cette même matinée, dans cette même onzième chambre correctionnelle, une autre affaire Raoult est audiencée, bien qu’il s’agisse, selon nos informations, d’une audience de renvoi. Le père de Magali Carcopino-Tusoli, Didier Raoult, poursuit lui aussi en diffamation un médecin grenoblois, Jean-Paul Stahl. Ce dernier a accusé l’ancien directeur de l’IHU de proférer des « fadaises » et d’avoir « bidonné » son étude sur l’hydroxychloroquine.