Un homme de 26 ans a été reconnu coupable de violences aggravées et condamné, mardi, à dix-huit mois de prison ferme après une agression particulièrement violente, commise le matin du jour de l’An, à Nice. Jugé en comparution immédiate, le prévenu, qui a été filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de rouer de coups un autre individu également alcoolisé, était déjà sous le coup d’un contrôle judiciaire pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, rapporte Nice-Matin.

Après une nuit passée en discothèque, le ton serait monté entre les deux hommes à la suite de propos déplacés adressés à la compagne de l’agresseur, précise Nice-Matin. Frappée une première fois par cet amateur de boxe thaï, la victime tombe au sol avant d’essuyer encore d’autres coups de poing et un coup de pied.

« Avec l’alcool, je ne me suis pas retenu »

Résultat : le nez cassé, les lèvres et les yeux tuméfiés, le plateau orbitaire et les mâchoires brisées. Les « blessures sont gravissimes », a affirmé la procureure, en requérant à l’encontre du prévenu, qui a pris la fuite, deux ans de prison ferme et la révocation des quatre mois de sursis prononcés lors de sa précédente condamnation.

« Je regrette, j’ai agi par crainte. Avec l’alcool, je ne me suis pas retenu. J’ai été agressé, l’été dernier. Je pensais qu’il cachait un couteau », s’est défendu le jeune homme, selon de propos rapportés par Nice-Matin. Le tribunal l’a finalement condamné à quatorze mois de prison, auxquels s’ajoutent les quatre autres mois.