L’audience prévue ce lundi à Marseille annonce un marathon judiciaire pour l’avocat Eric Lanzarone et sa cliente, une femme âgée de 55 ans qui préfère garder l’anonymat. L’avocat marseillais plaidera au civil pour tenter de faire reconnaître la polyarthrite rhumatoïde développée par sa cliente, « quelques jours après sa seconde dose de vaccin Pfizer », explique Eric Lanzarone. « Aujourd’hui, elle ne peut plus marcher plus de 300 à 400 mètres et est depuis en congé maladie. C’est un effet indésirable totalement invalidant », avance-t-il.









Dans l’audience contradictoire de ce lundi devant le tribunal civil, l’enjeu pour l’avocat est d’obtenir de la justice la désignation d’un expert médical pour faire établir le lien à effet entre ses vaccinations et le développement de cette maladie articulaire inflammatoire. « Sa vie est devenue un enfer. On essaye de faire reconnaître le lien de causalité avec sa vaccination », poursuit l’avocat.

Face à lui, Capucine Van Robays représentera les huit avocats de Pfizer France, succursale de la société pharmaceutique américaine qui fabrique et commercialise le vaccin contre le Covid-19 le plus injecté en France. Il a également assigné la société allemande BioNTech, laboratoire qui a développé le vaccin. Une première en France alors que l’avocat avait déjà obtenu en octobre dernier à Paris la désignation d’un expert médical dans une affaire identique. « À Marseille, j’ai aussi assigné BioNTech car lors de l’audience à Paris, Pfizer s’était déchargé sur ce laboratoire », explique-t-il.

300 dossiers similaires à plaider

Si cette audience est une première à Marseille, et la seconde en France, elle sera loin d’être la dernière. Eric Lanzarone indique disposer de 300 dossiers similaires. « Je retrouve souvent des pathologies identiques : des atteintes à la vue, de l’endométriose, beaucoup de myocardites ». L’avocat, qui assure « ne pas être antivax », s’est retrouvé autant sollicité sur ces sujets après avoir attaqué la clause du contrat passé entre Pfizer et la Commission européenne, qui a passé la commande, et qui prévoit qu’en cas d’effets indésirables, les indemnisations soient supportées par les Etats. « Cela revient à privatiser les profits et socialiser les risques. Je considère que ce n’est pas aux contribuables français payer pour les effets indésirables », accuse-t-il.

Pour cela, il faudra déjà que l’expert éventuellement désigné conclue bien au lien entre vaccination et développement de maladies. Ensuite, s’ouvrira un nouveau volet pénal sur le montant des indemnisations.

Près de 140 millions d’injections en France, toutes doses confondues, selon les données issues de Santé publique France et compilées par CovidTracker. Sollicitée, Capucine Van Robays, avocate de Pfizer, n’a pu être contactée dans les délais impartis à la rédaction de cet article.