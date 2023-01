La violente scène est encore dans toutes les têtes, aux urgences du CHU de Nantes, même deux ans après les faits. Lundi, trois hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir participé à une spectaculaire évasion. Un jeune de 25 ans, alors hospitalisé mais sous le régime de la garde à vue, a écopé de trois ans de prison. Deux de ses complices, qui l’avaient aidé à s’enfuir, ont reçu 11 et 18 mois ferme, rapporte France Bleu Loire Océan.

Ce soir-là, le principal prévenu avait été transporté aux urgences pour des douleurs au ventre, après s’être fait interpeller par la police quartier Bellevue pour refus d’obtempérer. Mais une heure après, un commando d’une dizaine d’hommes cagoulés avait fait irruption à l’hôpital, distribuant coups et menaces aux personnels. Après avoir récupéré leur ami et filé en voiture, plusieurs d’entre eux avaient été interpellés quelques jours plus tard.

Connus de la justice, les trois hommes ont également reçu l’interdiction de se présenter aux urgences et l’obligation d’indemniser les victimes, précise France Bleu. Et notamment 5.000 euros à verser au CHU de Nantes, pour le préjudice matériel causé cette nuit-là.