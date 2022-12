Un « Bataclan à l’envers ». Michel Houellebecq n’a pas mâché ses mots dans une interview accordée à la revue Front Populaire. Les déclarations de l’écrivain à propos des musulmans font désormais l’objet d’une plainte déposée par la Grande Mosquée de Paris. Dans un communiqué, le recteur Chems-Eddine Hafiz, dénonce des « phrases lapidaires (…) inacceptables et d’une brutalité sidérante » qui « ne visent pas à éclairer un quelconque débat public mais à attiser les discours discriminatoires, et les actes ».

Michel Houellebecq a déclaré dans l’entretien : « Des gens s’arment. Ils se procurent des fusils, prennent des cours dans les stands de tir. Et ce ne sont pas des têtes brûlées. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l’envers ». Ou encore : « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent ».





𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 | La Grande Mosquée de Paris porte plainte contre Michel Houellebecq pour les propos très graves qu'il a tenu au sujet des musulmans de France dans une récente interview écrite : pic.twitter.com/JS4NwLM2R8 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) December 28, 2022







« Appel au rejet et à l’exclusion »

La Grande Mosquée de Paris rétorque que « la lutte contre toutes les discriminations est un devoir, car elles entretiennent les stéréotypes négatifs et destructeurs de la vie sociale » et rappelle que, si « dans une société démocratique, la loi permet la critique des religions », ici, « il s’agit d’un appel au rejet et à l’exclusion de la composante musulmane dans son ensemble. »









Et de conclure : « Dans ces conditions, la Grande Mosquée de Paris a donc décidé de déposer plainte devant Monsieur le Procureur de la République de Paris pour ces propos qu’elle présume comme étant une provocation à la haine contre les musulmans. Michel Houellebecq affirme que les musulmans ne sont pas de vrais Français. Les musulmans lui donnent rendez-vous devant le tribunal correctionnel pour lui opposer ce que dit le droit. »