Eric Mathais est procureur à Bobigny, qu’on a coutume d’appeler « le premier tribunal de France après Paris ». Un tribunal exigeant pour ses fonctionnaires et son personnel, dans le département le plus criminogène et le plus pauvre de France métropolitaine, où 30 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté. Un tribunal aussi où les affaires de violences conjugales sont nombreuses, la Seine-Saint-Denis décrochant le triste record du département métropolitain où le nombre de femmes de victimes de violences conjugales était le plus élevé en 2021, selon les derniers chiffres du service statistique du ministère de l’Intérieur.

Eric Mathais, ça consiste en quoi, procureur de Seine-Saint-Denis ? Vous pouvez nous décrire votre travail au quotidien ?

La Seine-Saint-Denis présente des caractéristiques sociologiques, économiques et de population très particulières. Voici par exemple un chiffre : officiellement la population est de 1,670 million de personnes, mais en réalité on estime qu’il y a entre 1,8 et 2 millions d’habitants. Il y a donc 200.000, 300.000 ou 400.000 personnes non officiellement résidentes en Seine-Saint-Denis, des étrangers en situation irrégulière. Cela pèse sur les chiffres de la justice mais aussi tous les services publics, car ceux-ci sont calculés sur la situation officielle. C’est aussi le département le plus criminogène de France métropolitaine avec une violence endémique. On travaille sous très grosse pression, et tout le monde le sait. Donc à l’exception d’une audience par mois je ne m’occupe quasiment plus de juridictionnel, je ne fais que de l’organisation, de la coordination et j’essaie de faire en sorte que la politique pénale soit la plus harmonieuse possible.

Pouvez-vous nous parler des derniers féminicides en Seine-Saint-Denis ? Est-ce qu’il y a un féminicide qui vous a marqué ?

Il y a eu quatre féminicides en 2022, mais celui qui m’a beaucoup marqué est un féminicide de la fin de 2021. C’était le 26 novembre, à Epinay-sur-Seine. Ce n’était pas la première fois que cette femme [Bouchra] était victime. Son ex-conjoint avait été une première fois placé en garde-à-vous, et il avait été condamné à une peine ferme et du sursis. On avait donné à la victime un téléphone grave danger [un téléphone équipé d’une touche qui alerte immédiatement un service d’assistance], et à la fin de sa peine ferme, l’homme a été réinterpellé à proximité du domicile de son ex-compagne. Son sursis a donc été révoqué, il est retourné en prison et la victime pensait qu’il sortirait en décembre. Mais il est sorti courant novembre et alors que nous avions l’information de la date de sa libération, nous n’avons pas été en mesure d’avertir la victime. Et le jour de la sortie de l’auteur, elle avait laissé son téléphone grave danger chez elle. Le drame, c’est surtout pour la famille, mais pour nous aussi ça a été un choc, d’autant que jusqu’à présent on avait bien traité ce cas. Depuis nous avons renforcé l’organisation.









Quelles mesures avez-vous prises à la suite de ce féminicide ?

Chaque drame nous permet de voir ce qui aurait pu se passer autrement. On a réorganisé la façon dont on prévient la victime d’une libération d’un auteur de violences conjugales. Maintenant ces infos-là arrivent sur une boîte mail dédiée pour qu’elles soient lues quelle que soit la configuration.

La Seine-Saint-Denis est l’un des départements les plus touchés par les violences conjugales. Pourquoi ?

Il y a beaucoup d’infractions commises en Seine-Saint-Denis, une concentration très forte de population et en situation difficile, donc une violence plus forte, et c’est aussi le cas en matière de violence intrafamiliale. Et deuxième raison, la Seine-Saint-Denis, c’est 130 nationalités différentes et 177 langues. Or il y a selon la culture et l’origine géographique des appréciations très différentes sur le statut de la femme et des rapports femmes-hommes. Une autre raison je pense, c’est qu’un travail important est fait sur le territoire pour révéler ces faits : c’est en Seine-Saint-Denis qu’a été créé le premier Observatoire départemental des violences conjugales, par exemple. Cela a poussé les victimes à déposer plainte.

Il y a eu dans le département une augmentation des plaintes de 84 % entre 2017 et 2021. Est-ce parce qu’il y a plus de victimes, ou est-ce parce que les victimes portent plus plainte ?

Je pense que c’est parce que les victimes portent plus plainte. Les chiffres justice sont très impressionnants à ce titre. Le ministère de la Justice a sorti quelques chiffres, au niveau national entre 2017 et 2021, il y a une augmentation de 97 % des condamnations en matière de violence commise par un conjoint. Et [au tribunal de] Bobigny, c’est une augmentation de 100 %.

On est passés de 577 condamnations par an à 1.153 condamnations par an. Et je pense que les chiffres 2022 vont être encore plus importants.

Et le nombre d’années d’emprisonnements fermes prononcées au niveau national toujours entre 2017 et 2021 a progressé de 112 %, et [au tribunal de] Bobigny de 187 %. On est passé de 86 années d’emprisonnements fermes prononcées cumulées à 247 années. Dans les priorités qu’on a fixées avec la police, c’était de traiter en priorité les violences conjugales.

Est-ce qu’il y a plus de violences conjugales à Noël et au moment des fêtes ?

Ce n’est pas une notion qui m’apparaît de manière évidente. On s’attendait avec le confinement à une explosion des violences conjugales, il y avait une augmentation, mais pas d’explosion.

Vous avez réorganisé le parquet de Dijon pour permettre la création d’un « pôle violences conjugales ». Est-ce que vous allez faire de même à Bobigny ?

D’ores et déjà il y a eu des réorganisations, on a eu une augmentation du nombre de contractuels, et notamment une contractuelle de catégorie A, juriste de haut niveau, recrutée en 2020 et qui est entièrement dédiée à la coordination des violences conjugales. Elle intervient par exemple dans la veille de l’adresse mail dédiée et dans l’attribution des moyens de protection. On a beaucoup travaillé avec elle et avec la division des violences conjugales sur l’organisation du traitement des informations pour la libération des auteurs et pour l’attribution des moyens de protection. Avec les moyens supplémentaires pour la justice de proximité, on a créé en 2020 une audience correctionnelle supplémentaire mensuelle au tribunal de proximité de Saint-Denis, audience entièrement dédiée depuis le début de 2022 aux affaires de violences conjugales. Elle a été dédiée pour permettre d’avoir des dates courtes pour, en cas de renvoi, que l’audience ne se passe pas un an plus tard.

Mais nous voulons aller plus loin : c’est la raison pour laquelle j’ai demandé à l’été 2022 la création d’un pôle violences conjugales particulier. On a demandé en termes de moyens supplémentaires trois juges, trois parquetiers, trois assistants et cinq greffiers supplémentaires. Avec l’idée de créer une permanence spécifique au sein du parquet. Actuellement les affaires sont traitées dans le flot des autres affaires, et certains jours c’est la moitié des dossiers. Je voudrais créer une permanence spécifique bien identifiée par les policiers et les partenaires associatifs qui nous envoient des alertes. La difficulté c’est qu’il faut se livrer à une évaluation de la dangerosité, de la situation présentée et de l’auteur des faits. Ces affaires seraient traitées par des magistrats qui ne feraient que ça pendant une semaine complète, sans pour autant qu’ils fassent cela toute l’année car ils ne le ne souhaitent pas, car c’est assez anxiogène. Par ailleurs nous avons beaucoup de juges qui ont à traiter des violences conjugales : le juge des affaires familiales, le juge des enfants, le juge d’application des peines… Avec trois assistants cela permettrait de récupérer l’information et de la faire circuler pour que chacun de ces services soit bien éclairé avant de prendre une décision. Un tel pôle permettrait aussi de regrouper les mesures de protection en faveur des victimes et enfin d’augmenter le nombre d’audiences, pour juger plus vite et plus de dossiers.