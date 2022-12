Après la polémique, la plainte. Bastien Vivès a été mis sur le devant de la scène par une polémique autour du festival de la bande dessinée d’Angoulême. Désormais déprogrammé de l’événement, le dessinateur et auteur de BD est visé par une plainte adressée à la procureure de la république de Paris, rapporte RMC. C’est l’association Innocence en danger qui est à l’origine de l’action en justice. Trois délits sont ciblés : diffusion d’images pédopornographiques, incitation à la commission d’agressions sexuelles sur mineurs et diffusion à un mineur de messages violents.

Ce n’est pas toute l’œuvre de Bastien Vivès qui est dans le viseur de l’association, mais trois ouvrages précis, à savoir La décharge mentale paru en février 2018 et Les melons de la colère paru en janvier 2011 ainsi que Petit Paul paru en septembre 2018 aux éditions Glenat dans la collection Porn pop, précise encore RMC.

Le dessinateur a souvent revendiqué ses dessins à caractère pornographiques et évoquer ses fantasmes d’inceste inassouvis. Plusieurs de ses planches mettent en scène des relations sexuelles entre des mineures et des adultes ou des membres d’une même famille. Bastien Vivès a présenté jeudi dernier des excuses pour ses propos les plus virulents. Elles n’auront pas suffi à éviter une plainte.