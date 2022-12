Mohamed Lahouaiej Bouhlel a cherché « à tuer un maximum de personnes en se dirigeant délibérément vers les groupes qui lui paraissaient les plus vulnérables ». C’est ce qu’a écrit, dans sa feuille de motivation, la cour d’assises spéciale de Paris.

Dans ce document de 46 pages, qui a été remis aux parties civiles vendredi, la cour a jugé que les assassinats et tentatives d’assassinats perpétrés par Mohamed Lahouaiej Bouhlel le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice « s’inscrivaient incontestablement dans une visée terroriste ». En l’absence de ce dernier, tué par la police le jour de l’attaque qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés, la cour présidée par Laurent Raviot a condamné mardi les huit accusés à des peines allant de deux à dix-huit ans de prison.

Il a exécuté son acte « avec calme »

Sur le « caractère terroriste », la cour relève notamment que le mode opératoire choisi, avec un camion de 19 tonnes, « oriente vers un acte terroriste inspiré par la propagande djihadiste » même s’il « n’a pas été établi que Mohamed Lahouaiej Bouhlel ait eu le moindre contact (…) avec une organisation terroriste islamiste pour préparer puis exécuter son action criminelle ».









La cour affirme que l’auteur de l’attaque a exécuté son acte « avec calme, concentration et sans manifester la moindre émotion apparente, hormis un léger rictus ou sourire ». Elle a rejeté « la folie alléguée » de l’assaillant. Il n’y a « aucun élément objectif fiable » pour retenir que Mohamed Lahouaiej Bouhlel « souffrait dans la période des faits d’une maladie mentale ou d’un trouble psychiatrique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ».

« Des personnes de son entourage pouvaient être impliquées »

Si Mohamed Lahouaiej Bouhlel a agi seul, « des personnes de son entourage pouvaient être impliquées dans ce projet au stade de sa conception, de sa préparation ou de sa finalisation », a indiqué la cour, « convaincue que le terroriste avait en tête la préparation d’un second projet d’attentat qui impliquait nécessairement des tiers à ses côtés ».

Concernant Mohamed Ghraieb, la cour a noté « une convergence idéologique » avec l’auteur de l’attentat. S’il était « soucieux de donner de lui une image lisse et respectueuse des règles et valeurs de la République », il était « enclin à exprimer en privé un soutien aux auteurs d’attentats », affirme la cour en se basant sur ses échanges sur les réseaux sociaux.

En analysant ses discussions Facebook avec Mohamed Lahouaiej Bouhlel, Chokri Chafroud peut être considéré « comme un véritable inspirateur de l’attentat non pas dans les mobiles religieux ou idéologiques de son action mais dans le choix de son mode opératoire », a indiqué la cour en faisant référence aux messages où Chokri Chafroud suggère à son ami d’utiliser « un camion comme arme de destruction ». Les avocats de Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud ont annoncé leur intention de faire appel.