Vingt milliards de dollars qui s’évaporent en quelques semaines. Hier superstar du secteur des cryptomonnaies, aujourd’hui comparé à Bernard Madoff, l’auteur de la plus grande escroquerie financière de l’histoire : Sam Bankman-Fried est tombé de son piédestal après la faillite de sa plateforme FTX. L’entrepreneur est actuellement poursuivi notamment pour des faits de fraude par voie électronique et de blanchiment d’argent, après son arrestation lundi aux Bahamas.

« SBF » avait acquis, en seulement quelques années, une réputation de patron à succès et de généreux philanthrope. Chantre d’une meilleure régulation du secteur des cryptomonnaies, ce Californien avait participé à la démocratisation des devises virtuelles, devenant une coqueluche des médias et un interlocuteur privilégié du monde politique et des régulateurs. Mais la brutale implosion en novembre de FTX, encore valorisée 32 milliards de dollars en début d’année, a révélé un personnage aux pratiques managériales déconcertantes, au train de vie dispendieux et au comportement erratique.

« Psychopathe », « menteur compulsif », « escroc »

Changpeng Zhao, le patron de la plateforme concurrente de cryptomonnaies Binance, l’a récemment qualifié de « psychopathe ». C’est un « menteur compulsif », selon le député démocrate Ritchie Torres, un « escroc » pour l’éditorialiste de CNBC Jim Cramer. L’été dernier pourtant, le prestigieux magazine Fortune se demandait encore si l’entrepreneur de 30 ans était le « prochain Warren Buffet », légendaire milliardaire américain comparé à un oracle pour ses conseils en investissement.

« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des mécanismes de contrôle d’une entreprise et une absence aussi flagrante d’informations financières fiables », ai fustigé le mois dernier dans un document judiciaire John Ray, qui a remplacé Sam Bankman-Fried à la tête de FTX après le dépôt de bilan. D’après John Ray, des notes de frais étaient validées par des émojis, et des employés avaient pioché dans la caisse pour acheter des résidences aux Bahamas où FTX est basé.

« J’ai merdé »

Sam Bankman-Fried, qui nie toute escroquerie, se voit surtout reprocher d’avoir utilisé indûment l’argent déposé par des utilisateurs de FTX pour financer des paris risqués d’Alameda Research, un fonds spéculatif qu’il a aussi créé. Plusieurs milliards de dollars apportés par des clients de FTX restent à ce jour introuvables.









Au total, la justice américaine a émis huit chefs d’inculpation contre Sam Bankman-Fried. Arrêté en début de semaine aux Bahamas, il risque une longue peine de prison. « Je voudrais commencer par déclarer formellement et sous serment : j’ai merdé », avait-il néanmoins prévu de déclarer mardi à des députés américains lors d’une audition, à laquelle il n’a pas participé à cause de son arrestation.