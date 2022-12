L’enquête avance. Cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire jeudi, a indiqué le parquet de Nice à 20 Minutes confirmant les informations de France 3 Côte d’Azur. Elles sont suspectées de « violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner » d’un homme de 39 ans.

Le 12 octobre dernier, à L’Escarène, un village près de Nice, la victime, qui « correspondait à la description » de l’auteur d’un cambriolage survenu dans ce village, « était appréhendée » par des habitants, indiquait l’adjointe au procureur de la République de Nice. Il était retrouvé un peu plus tard par les gendarmes, blessé, et mourrait finalement deux jours plus tard à l’hôpital.