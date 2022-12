Elle a été jugée en son absence. Une femme de 51 ans a été condamnée jeudi par le tribunal correctionnel de Vannes à deux ans de prison ferme, rapporte Ouest-France. La justice lui reprochait des négligences répétées à l’égard de ses chiens avec qui elle vivait dans une caravane.

Les quatre molosses, des American Staffordshire Terrier, n’étaient déjà pas en règle puisque l’accusée n’avait aucun permis de détention et ne les avait pas déclarés en mairie. Ils s’étaient surtout livrés à des attaques sur des promeneuses en octobre et novembre 2019 sur la commune de Saint-Nolff.

Des victimes grièvement blessées et traumatisées

Mordues à plusieurs reprises, plusieurs d’entre elles avaient été grièvement blessées. « Leur regard haineux, les crocs apparents. Un m’a mordu, les autres ont suivi. Je n’étais plus qu’un morceau de viande », a témoigné l’une des victimes, citée par le quotidien. Trois ans après les attaques, certaines des victimes continuent également d’être traumatisées.

En plus de la peine de prison, la propriétaire des chiens devra également verser plus de 25.000 euros aux parties civiles. Elle a également interdiction de détenir des chiens de catégorie 1 et 2.