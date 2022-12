Jean-Marie Le Pen et la justice, épisode 5842. La cour d’appel avait examiné le 9 novembre un recours déposé par trois associations antiracistes à l’encontre de l’ancien président du Front national (FN, devenu Rassemblement national), pour incitation à la haine raciale contre plusieurs personnalités dans des propos tenus en 2014. Comme en première instance, l’ancien candidat à la présidentielle a été relaxé, la cour d’appel estimant qu’il n’avait commis aucune faute civile.

Dans une vidéo alors diffusée sur son blog, Jean-Marie Le Pen, aujourd’hui âgé de 94 ans, alors député européen, s’en prenait à des artistes engagés contre le FN comme Guy Bedos, Madonna ou encore Yannick Noah. Alors que son interlocutrice lui avançait le nom de Patrick Bruel, Jean-Marie Le Pen avait commenté dans un rire : « Ca ne m’étonne pas. Ecoutez, on fera une fournée la prochaine fois. »

Un renvoi « au génocide des juifs » pour SOS Racisme

Le 9 novembre, Me Sahand Saber, au nom de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), partie civile, avait plaidé que les propos de l’ancien dirigeant du FN à l’encontre d’un chanteur de religion juive avaient « une portée intrinsèquement antisémite et raciste ». Sa consœur Marie Mercier, conseil de SOS Racisme, également partie civile, avait estimé qu’en ciblant Patrick Bruel, « c’est la communauté juive dans son ensemble qui est visée ». « Fournée renvoie à four qui renvoie au génocide des juifs », avait-elle plaidé.









La représentante du parquet général, qui n’avait pas fait appel après la relaxe de l’ancien candidat à l’élection présidentielle, avait reconnu que « les propos (incriminés) ne sont pas innocents dans la bouche » de Jean-Marie Le Pen, mais jugé qu'« ils ne peuvent pas faire l’objet d’une condamnation ». Jean-Marie Le Pen absent à l’audience, son avocat Me Frédéric Joachim avait quant à lui dénoncé « la fadaise de la procédure », qualifiant au passage les parties civiles de « charognards » et de « vautours » à l’encontre « d’un homme de 94 ans ».