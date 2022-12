Des perquisitions ont été menées mardi aux sièges parisiens de McKinsey et ceux du parti d'Emmanuel Macron Renaissance et de l'association de financement de Renaissance, a indiqué mercredi le parquet national financier (PNF), confirmant une information du Parisien.

Ces perquisitions ont été conduites par les juges d'instruction dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une d'elles porte sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, et l'autre sur le recours plus général de l'Etat à ces cabinets de conseil.

