C’est probablement l’audience qu’il n’attendait plus, celle qui pourrait consacrer son innocence près de 20 ans après avoir été condamné pour « agression sexuelle » et « viol » sur mineure. Ce jeudi matin, la Cour de révision rendra sa décision dans l’affaire Farid El Haïry, une semaine à peine après que l’avocate générale a requis l’annulation pure et simple de sa condamnation. Lors de cette courte audience, le quadragénaire aujourd’hui marié et père de deux enfants, avait demandé à la justice de faire rapidement « son devoir », des sanglots étranglés dans la gorge. « Mes parents sont très malades, en soins palliatifs, et je voudrais juste qu’ils puissent entendre que je suis innocent, même s’ils n’ont jamais douté », a-t-il insisté.

Si la justice suit ces réquisitions, Farid El Haïry, silhouette longiligne, cheveux poivre et sel, serait ainsi le huitième homme, depuis la création de cette instance en 2014, a bénéficié d’une annulation de peine dans un dossier criminel. Il faut dire que dans cette affaire, le doute n’est désormais plus possible. Le 23 octobre 2017, Julie D., son accusatrice, a adressé une lettre au procureur de la République de Douai confessant « avoir menti ». « Monsieur Farid El Haïry n’est coupable de rien et n’a jamais commis d’actes d’agression sexuelle ou de viol sur ma personne. Je souhaite aujourd’hui rétablir la vérité », écrit la trentenaire, expliquant que son agresseur était en réalité son propre frère. « Je n’ai pas réussi à rétablir la vérité (…), coincée dans l’emprise du secret familial.

« Je vous laisse imaginer le calvaire »

L’affaire débute en décembre 1998, après une plainte de Julie D., alors âgée de 15 ans, qui affirme que Farid El Haïry, un adolescent de 17 ans résidant dans la même commune du nord de la France, l’a violée un soir de juillet 1998. Malgré ses dénégations constantes – en garde à vue ou lors de la confrontation - Farid El Haïry est placé de longs mois au quartier des mineurs de Loos, dans le nord de la France. « J’étais un enfant, j’avais 17 ans, je suis passé par l’une des pires prisons. J’ai souffert. Je vous laisse imaginer le calvaire, surtout quand on est accusé de viol », a-t-il confié, jeudi dernier, à la sortie de l’audience.

En 2003, celui qui crie toujours son innocence est finalement condamné par la cour d’assises des mineurs de Douai à cinq ans de prison dont quatre ans et deux mois avec sursis, ce qui lui évite de retourner par la case prison. Mais son nom est inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes. Pendant quinze ans, il pointera chaque semaine au commissariat. Ses parents, eux, seront condamnés à verser 17.000 euros à la famille de la victime. « La condamnation n’a reposé que sur les déclarations certes étayées de Julie D., déclarations et accusations qu’elle a toujours réitérées », a insisté l’avocate générale lors de l’audience. Au cours de l’enquête, les expertises psychiatriques n’avaient décelé aucune tendance à l’affabulation chez la jeune fille, estimant son témoignage crédible.

Annulation pure et simple ou nouveau procès ?

Fait rarissime dans un dossier de ce type : c’est le parquet lui-même et non le condamné, qui est à l’origine de cette procédure de révision. Désormais, trois options s’offrent donc à la Cour : le maintien de la condamnation de Farid El Haïry - très peu probable dans ce dossier – une annulation pure et simple de sa condamnation comme le réclame le parquet général ou, décision intermédiaire, une annulation suivie d’un nouveau procès. « Dans ce type de dossier, c’est souvent l’option choisie », explique une source judiciaire. Ce fut notamment le cas dans des dossiers d’erreurs judiciaires emblématiques, à l’image de l’affaire Patrick Dils, Loïc Sécher ou Christian Iacono. « Mais la décision finale est à l’appréciation de la Cour de révision et si elle estime qu’il n’y a pas lieu à un nouveau procès, elle suivra les réquisitions du parquet », poursuit cette source. Réponse jeudi à 9 heures.