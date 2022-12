Un an de prison ferme a été requis mardi contre Loïc Delboy, fondateur leader du groupuscule néonazi Blood and Honour Hexagone (BHH), jugé depuis lundi par le tribunal correctionnel de Marseille pour participation à un groupe de combat.

Un an de prison dont six mois avec sursis et un an avec sursis ont également été requis contre Pierre Scarano et David Dumas, deux autres membres de l’état-major de ce groupuscule néonazi dissous en juillet 2019 par le président de la République en réponse à une recrudescence des actes antisémites et antimusulmans en France.

Des dagues du 3e Reich

La participation à un groupe de combat est un délit passible au maximum de trois ans de prison et de 45.000 euros d’amende. Un groupe de combat se définit par une organisation hiérarchisée, susceptible de troubler l’ordre public et ayant accès à des armes. Et pour la procureure, ces trois conditions sont ici remplies.

Évoquant la découverte à leur domicile et chez les autres membres de BHH de nombreux couteaux, matraques, dagues parfois ornées d’emblèmes du 3e Reich et des poings américains en grand nombre, Laurie Leblond a rappelé qu' « un coup de chaîne de mobylette utilisée comme ceinture de pantalon, ce qui est extrêmement prisée par les mouvements d’extrême droite, ça peut tuer ».