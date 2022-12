La cour d’appel de Paris a examiné mardi l’appel de Sophie Patterson-Spatz contre le non-lieu rendu en juillet dernier en faveur du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, qu’elle accuse de l’avoir violée en 2009. La chambre de l’instruction de la cour d’appel rendra sa décision le 24 janvier, a indiqué à l’AFP une source judiciaire. Ni Sophie Patterson-Spatz, ni Gérald Darmanin n’étaient présents à cette audience, qui s’est tenue à huis clos.

Selon des documents consultés par l’AFP, le parquet général a requis la confirmation du non-lieu, écartant « l’hypothèse d’accusations mensongères ou malveillantes » de Sophie Patterson-Spatz, mais estimant « qu’il ne peut être considéré qu'(elle) n’a pas consenti à l’acte sexuel ». L’avocate de la plaignante a estimé au contraire que sa cliente n’était pas consentante. Me Elodie Tuaillon-Hibon évoque un « viol par surprise » et un rapport sexuel « extorqué », « ni libre, ni consenti ».









« Nous espérons avoir été entendues et comprises et que nous aurons enfin droit à un peu de justice, a-t-elle déclaré à l’issue de l’audience. Les éléments à charge pour le viol sont présents dans le dossier et jusqu’à présent il a été fait le choix de ne pas en tenir compte ». Les avocats du ministre de l’Intérieur, Mes Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, n’ont pas souhaité réagir.