Ils étaient amis et collègues. Depuis que l’un a envoyé un mail incendiaire dénonçant un prétendu plagiat, ils ne se parlent plus. En décembre, les deux hommes s’étaient retrouvés au tribunal correctionnel de Nantes pour régler un différend autour de leurs travaux de recherches sur la moustache. L’histoire relatée par Ouest-France est très sérieuse et rappelle que sous Napoléon III, le port de la moustache et de la barbe était interdit aux avocats. Un sujet vieux de plus de 150 ans dont s’était emparé le doyen de la fac de droit de Nantes, avant de découvrir qu’un ancien camarade de promo était aussi en train de l’étudier.

Le doyen avait accusé son collègue de plagiat et adressé un mail jugé diffamant à deux membres de l’université nantaise pour s’en plaindre. Problème : ces deux personnes étaient membres d’un jury devant statuer sur des nominations et attributions de postes au sein de la fac de droit. Poste auquel la personne accusée de plagiat avait postulé, évidemment. Et n’a pas eu. Pour ces faits, le doyen de la fac a été condamné à la peine symbolique de 20 euros d’amende et d’un euro symbolique de dommages et intérêts.