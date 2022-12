Dès la fin de la journée, la circulation risque d’être difficile dans les rues de Cagnac-les-Mines. Depuis deux ans, ce village du Tarn vit au rythme des rebondissements dans l’affaire Delphine Jubillar, du nom de cette infirmière de 34 ans, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de son domicile conjugal de la rue Yves-Montand et dont le corps n’a jamais été retrouvé depuis. C’est là que ce mardi soir, à partir de 20 heures, les juges d’instruction ont donné rendez-vous aux différentes parties du dossier.

Aux premiers rangs desquelles se trouvera Cédric Jubillar, le principal suspect dans cette affaire, placé en détention provisoire depuis dix-huit mois pour le meurtre de sa femme et extrait de la maison d’arrêt de Seysses pour l’occasion. Cette « reconstitution », dans un quartier complètement bouclé, pourrait bien être l’un des derniers actes de l’instruction. Elle a en tout cas été demandée à plusieurs reprises par les avocats du plaquiste de 35 ans, qui clame son innocence.









« Normalement, des reconstitutions, on en a dans tous les dossiers criminels, quelle que soit la version du mis en cause. Là, la difficulté c’est qu’ils n’ont rien, on ne sait pas quel est leur scénario à part dire que Cédric Jubillar l’a tuée. Si, par exemple, on avait une scène de crime avec du sang, on pourrait se dire qu’un couteau a été utilisé, là on va reproduire quoi ? Un étranglement ? Un coup de couteau à l’extérieur ? Il la frappe avec un objet ? Ils pensent que c’est un coup dans le salon et qu’il cache bien le corps, mais il laisse bien les lunettes en évidence ? Ils vont peut-être nous sortir un scénario, ça nous permettra d’établir ce sur quoi on doit se défendre devant une cour d’assises », assure Me Emmanuelle Franck, l’un des trois conseils du mari de Delphine Jubillar, qui était en instance de séparation avec sa femme.

Cris et voisinage

Si ce dernier ne devait pas reproduire des gestes qu’il nie avoir fait un jour, plusieurs mises en situation pourraient avoir lieu. En particulier le moment où des voisines affirment avoir entendu des cris de femme, mêlés à des aboiements, peu après 23 heures, alors qu’elles étaient sorties pour fumer une cigarette. A ce moment-là, selon les gendarmes, le fils du couple Jubillar, Louis, qui regardait l’émission « La France a un incroyable talent » avec sa maman, venait juste d’aller se coucher. Un témoignage qui ne colle pas pour la défense. « Les voisins directs sont tous présents à 23 heures et aucun ne dormait hormis une dame qui était malade et était allée se coucher tôt. Ils ont tous été interrogés le lendemain et tous disent qu’ils n’ont rien entendu. C’est ce qui est surprenant dans l’histoire de ces voisines : elles, habitant à 130 m, entendent hurler, et des gens qui sont à trois mètres n’entendent rien », plaide Emmanuelle Franck.

Avec maîtres Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alary, elle a demandé que le trajet entre l’école et le domicile conjugal du couple soit retracé afin de montrer que la voiture de Delphine était garée dans le bon sens lorsque les gendarmes sont arrivés vers 4h50 du matin, après un appel de Cédric Jubillar signalant la disparition de sa femme. Un moyen pour eux de démontrer que le plaquiste n’a pas utilisé le véhicule pour déplacer le corps de son épouse en pleine nuit.

Podomètre et lunettes

Ce dernier devra certainement aussi prouver aux juges qu’il a bien cherché sa femme et s’est activé pour tenter de la retrouver. Car parmi les « indices graves et concordants » retenus contre Cédric Jubillar, figure notamment son attitude le matin de la disparition de sa femme, avec qui il était en instance de séparation.

La première chose qu’il aurait faite en rallumant son téléphone, peu avant 4 heures du matin, c’est de se connecter à un site de rencontres. Entre 3h53 et 4 heures il aurait ensuite fait 46 pas selon son podomètre. Puis 255 pas, entre 4 heures et 5 heures du matin. Trop peu pour avoir mené de véritables recherches qui auraient pu démontrer qu’il était affolé ? C’est ce vers quoi tend l’accusation, qui le soupçonne aussi d’avoir gardé le téléphone portable de sa femme, qu’il aurait activé peu avant 7 heures du matin, alors que les gendarmes présents chez lui se trouvaient à l’extérieur. « Entre le moment où il rallume son téléphone et celui où les gendarmes arrivent sur place, il fait 300 pas, cela fait plus de 200 mètres. Il a cherché à proximité immédiate de la maison, les deux enfants dormaient à l’intérieur de la maison », rappelle, de son côté, son avocate Emmanuelle Franck.

Autant de questions qui devraient être abordées une partie de la nuit de mardi à mercredi. Tout comme la question des lunettes de l’infirmière, retrouvées abîmées dans l’enceinte de la maison ou encore le témoignage du petit Louis, qui dit lors de sa troisième audition qu’il aurait vu ses parents se disputer par l’entrebâillement de la porte de sa chambre. Les parties civiles espèrent de leurs côtés que cette reconstitution aura l’effet d’un électrochoc sur le principal accusé. « Il va reprendre contact pour la première fois avec le domicile conjugal, il va revivre les derniers instants de la vie de son épouse. Peut-être va-t-il décider de sortir de ses mensonges et tenir enfin un langage de vérité », a indiqué à France Bleu Toulouse, Philippe Pressecq, l’avocat de la cousine de Delphine.