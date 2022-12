Un homme âgé de 34 ans a été condamné à huit ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier. Le 21 août 2021, une famille avait été fauchée alors qu’elle marchait sur le trottoir, par une voiture dont le conducteur avait perdu le contrôle. Le petit Adam, après plusieurs jours de coma au CHU, avait perdu la vie dans cet accident. Sa petite sœur, sa mère et une amie de la famille avaient été grièvement blessées.

L’expertise avait permis de déterminer que le conducteur conduisait sous l’emprise de l’alcool (avec un taux de 1,33 g/litre de sang), de la drogue (cannabis et cocaïne) et à une vitesse excessive de 86 km/h. La vitesse était limitée à 50 km/h dans cette rue située à proximité des quartiers populaires de Celleneuve et de la Chamberte.

Arrêté à l’aéroport alors qu’il tentait de rejoindre le Maroc

Après un an de prison préventive, il avait été relâché dans l’attente de son procès le 22 août 2022. Malgré l’interdiction de quitter le territoire, il avait été arrêté trois jours après à l’aéroport de Marignane alors qu’il s’apprêtait à rejoindre le Maroc. Ses explications selon lesquelles il ne savait pas qu’il avait obligation de rester en France, n’ont pas convaincu le tribunal.

Outre sa condamnation à huit ans de prison ferme, son permis de conduire a été annulé avec interdiction de le repasser pendant dix ans et sa voiture a été confisquée. L’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2023 pour les intérêts civils. Il a dix jours pour interjeter appel.