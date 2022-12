Après 11 jours de débats à huis clos devant la cour d’assises à Mont-de-Marsan le verdict est tombé : un jeune homme et une jeune femme de 19 ans ont été condamnés à 17 et 11 ans de réclusion, jeudi, pour assassinat et complicité. Le corps d’un lycéen avait été retrouvé enterré dans un champ en 2020 dans les Landes. L’avocate générale avait requis 21 ans de réclusion criminelle à l’encontre du duo, en demandant aux jurés d’écarter « l’excuse de minorité » qui pouvait réduire leur peine. Mais la cour a bien tenu compte de leur âge à l’époque des faits - 16 ans - au moment de fixer leurs peines.

Le 1er février 2020, à Yzosse, commune des environs de Dax, les deux mis en cause s’étaient entendus pour donner rendez-vous à la victime dans un lieu isolé, lui faisant croire que seule l’adolescente s’y présenterait.

Un troisième ado condamné pour non-empêchement d’un crime

C’est en réalité son petit ami qui s’était présenté au rendez-vous, avec des gants et un bâton, pour « donner une bonne correction » à la victime, sur fond de rivalité amoureuse. Durant la procédure, l’accusé avait reconnu avoir « serré le cou » de la victime et « frappé sa tête au sol » , avant d’enterrer son corps dans un champ, quelques mètres plus loin.

L’avocat de la jeune fille a plaidé pour l’acquittement de sa cliente, le conseil du coaccusé réclamant de requalifier les faits en « coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Mes Frédéric Dutin et Nathalie Clément, pour les parties civiles, ont pris acte d’une « décision qui ne satisfait personne » selon eux. Les parties ont dix jours pour faire appel.

Un troisième adolescent jugé pour le délit connexe de non-empêchement d’un crime a été condamné à deux ans de prison avec sursis.