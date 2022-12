Le tribunal correctionnel d’Alès a condamné à sept ans de prison, dont deux avec sursis, un homme pour vol aggravé avec trois circonstances et violences avec arme. Le 30 novembre, il était entré dans un bureau de tabac de la sous-préfecture du Gard, muni d’une arme de poing. Avec la crosse, il avait frappé un premier client et menacé un second avant de se faire remettre une somme comprise entre 700 et 800 euros.

Immédiatement prévenue, la brigade anticriminalité avait réussi à l’interpeller un peu plus d’une heure après les faits, grâce notamment aux caméras de vidéosurveillance de la ville et à la coordination entre police nationale et municipale.

Outre sa peine de prison et son maintien en détention, sa condamnation mentionne une obligation de travailler, de soins et de payer les sommes dues au Trésor public. Il est également interdit de port d’arme pendant dix ans.