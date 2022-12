L’enfer. Pendant six ans, cinq enfants âgés de 4 à 12 ans ont vécu un véritable cauchemar à leur domicile de Locqueltas, dans le Morbihan. Il aura fallu un appel anonyme en septembre 2020 expliquant que l’aînée de 12 ans dormait avec son père toutes les nuits pour mettre un terme à leur calvaire, comme le rapporte Le Télégramme. Suivie par les services sociaux, cette famille vivait à huit sous le même toit. Le père, âgé de 56 ans, la mère, âgée de 32 ans, la grand-mère maternelle des enfants, âgée de 49 ans, vivaient tous dans un appartement qui ne comptait que deux chambres.

Lundi, le tribunal correctionnel de Vannes a étudié avec soin les maltraitances et atrocités dont ces cinq enfants ont été victimes. Violentés, les enfants subissaient également des agressions sexuelles régulières. Ils étaient mal nourris, n’étaient pas soignés et présentaient d’importants retards de développement. La triste histoire de cette famille se déroulait dans un contexte particulièrement inquiétant de consanguinité et d’inceste. La mère des enfants, âgée de 32 ans, était née d’une relation incestueuse entre sa mère, alors âgée de 17 ans, et de son frère, rapporte Le Télégramme. Sa mère avait également été l’amante de son mari pendant plusieurs années.

L’autorité parentale a été retirée

Le père, présenté comme le personnage central de l’affaire, a été condamné à trois ans de prison avec sursis. La mère a été condamnée à dix-huit mois avec sursis, la grand-mère à huit mois avec sursis. Un ami de la famille qui passait régulièrement ses week-ends au domicile a été condamné à un an avec sursis. Depuis la dénonciation des faits, les enfants ont été accueillis en famille d’accueil. L’autorité parentale a été retirée par la justice à leurs parents.