Est-ce un ultime rebond du mouvement #BalanceTonYoutubeur lancé par Squeezie en 2018 ? Ce lundi, Norman Thavaud qui s’est fait connaître en publiant des vidéos potaches sur son quotidien avant de se lancer dans le one-man show, a été placé en garde à vue des chefs de viol et corruption de mineurs a appris 20 Minutes auprès du parquet de Paris, confirmant une information de Libération. L’enquête préliminaire, ouverte en janvier 2022, a été confiée à la brigade de protection des mineurs (BPM). Selon nos informations, à ce stade, six femmes ont porté plainte contre lui.

Le Youtubeur, âgé de 35 ans, est notamment mis en cause par une Québécoise, Maggie Desmarais. A l’été 2020, la jeune femme a porté plainte contre Norman Thavaud, l'accusant de l’avoir manipulée lorsqu’elle avait 16 ans afin d’obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. « Je ne m’attends pas à grand-chose de la justice, ce ne serait pas la première fois qu’un agresseur serait acquitté. Je sais qu’il y a des failles dans le système judiciaire. Mais j’ai quand même porté plainte, par principe. Et puis je veux que Norman assume enfin ce qu’il a fait », confiait-elle en avril 2021 au média Urbania, témoignant à visage découvert. La jeune femme serait actuellement en France et une confrontation pourrait avoir lieu demain.

Norman Thavaud, l'un des plus anciens de la « génération Youtube » mais également l'un des plus puissants avec quelque 12 millions d'abonnés, n'est pas le premier Youtubeur à être mis en cause dans ce type d'enquête. Fin novembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol à l'encontre de Léo Grasset qui s'est fait connaître pour ses vidéos de vulgarisation scientifique. Huit femmes ont affirmé avoir subi des violences sexuelles ou morales de la part du trentenaire, révélait au mois de juin une enquête de Mediapart.