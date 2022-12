Le délibéré du procès qui s’était tenu en octobre dernier était attendu ce jour. Le double champion paralympique de tennis en fauteuil, Nicolas Peifer, a été condamné lundi par le tribunal de Sarreguemines (Moselle) à six mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur mineure de moins de 15 ans. Les juges ont suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis la requalification des faits en « harcèlement sexuel ». Nicolas Peifer était initialement poursuivi pour « proposition sexuelle faite à un mineur de moins de 15 ans par voie électronique ».

Son avocat va faire appel

« Je suis sidéré par cette décision. Nous allons faire appel », a réagi auprès de l’AFP l’avocat de Nicolas Peifer, Maître Martial Gagneux. « La prévention de base a été disqualifiée par le tribunal, c’est déjà qu’elle ne tenait pas la route. Et sur les faits de harcèlement, je ne vois pas où il y a eu harcèlement, sauf à considérer que le fait d’envoyer des messages à quelqu’un, et de ne plus en envoyer quand on vous le demande, soit constitutif de harcèlement. C’est pour moi une grave distorsion du droit », a-t-il ajouté. Pour rappel lors du procès, en octobre, Maître Gagneux avait nié l’existence d’une infraction pénale, tout en reconnaissant que son client avait échangé des messages avec la victime, partie civile, entre 2016 et 2018.

Originaire de Sarreguemines, Nicolas Peifer a remporté l’or en double aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016, puis à ceux de Tokyo-2020 (qui se sont tenus en août 2021 à cause de la pandémie de Covid-19), les deux fois aux côtés de Stéphane Houdet.