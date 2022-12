Le procès de l’homme accusé d’avoir poignardé Alain Françon s’ouvre ce lundi devant la cour d’assises de l’Hérault. Le 17 mars 2021, à 11h30, l’auteur et metteur en scène avait été violemment agressé dans la rue de l’Ancien courrier, une petite rue du centre-ville piéton de Montpellier. Un homme, armé d’un cutter, lui avait tranché la gorge, frôlant la carotide, mais touchant la veine jugulaire. Secouru par des passants et notamment une pharmacienne, l’homme de théâtre, nommé à cinq reprises et vainqueur de trois « Molière » en 1995, 2010 et 2016, avait eu la vie sauve miraculeusement.

Les images de vidéosurveillance, d’un magasin situé à proximité du drame, puis de la ville, avaient permis d’identifier un homme en survêtement noir, Mohamed Kamel, un Algérien au profil très inquiétant. L’enquête tend à montrer qu’il avait frappé sa victime au hasard, par frustration. Quelques instants avant cette agression, il avait été repoussé par les policiers en faction devant la préfecture de l’Hérault. Il avait tenté de prolonger sa carte de résident mais avait été refoulé, faute d’avoir pris un rendez-vous.

Multiples condamnations

Interpellé, il aura varié les déclarations devant les policiers et le juge. Evoquant des motivations racistes et terroristes, avant de revenir sur ses propos. Son avocate maître Hayet Djefaflia précise « qu’il n’avait nullement l’intention de le tuer » et estime que ce n’était que de la « provocation ». « Sa famille ne souscrit pas du tout à ce qu’il a dit », ajoute-t-elle. Condamné à plusieurs reprises pour violences, suivi un temps pour radicalisation, Mohamed Kamel est jugé pour tentative de meurtre.

« On est face à un agresseur extrêmement dangereux. Son casier judiciaire est impressionnant », estime au contraire maître Luc Abratkiewicz, l’avocat de la victime. « On a le profil d’un psychopathe extrêmement agressif qui ne supporte pas la frustration. Il est habité par la violence. Je ne peux pas dire si c’est raciste ou terroriste. Ce qui est sûr, c’est que c’est gratuit. Il insulte la France et s’en prend à cette malheureuse victime », explique-t-il. Les jurés devraient rendre leur verdict mercredi.