Faire la lumière sur les liens entre Sylvie Goulard, ancienne ministre des Armées devenue sous-gouverneure à la Banque de France, et l’Institut Berggruen, centre de réflexion basé en Californie. Voilà le but de l’information judiciaire ouverte le 27 septembre par le Parquet national financier, qui a confirmé vendredi une information de Libération. L’information judiciaire, déclenchée par une plainte de l’association Anticor, a été ouverte pour corruption passive, trafic d’influence passif, prise illégale d’intérêts et abus de confiance.

« Nous sommes très satisfaits que les choses avancent et nous attendons d’en savoir plus », a réagi l’un des avocats d’Anticor, Me Jean-Baptiste Soufron. En juin dernier, l’association anti-corruption avait déposé une plainte avec constitution de partie civile qui permet d’obtenir quasiment systématiquement la saisine d’un juge d’instruction.

Un emploi fictif pendant son mandat d’eurodéputée ?

Une première enquête préliminaire ouverte après une plainte simple d’Anticor en 2019 avait abouti à un classement sans suite du PNF en novembre 2020 pour « absence d’infraction ». Dans sa plainte, l’association s’interroge sur la réalité du travail effectué par l’ancienne députée européenne pour l’Institut Berggruen, centre de réflexion basé en Californie, et sur les éventuelles contreparties en échange des rémunérations versées dans le cadre de ce contrat.

Sylvie Goulard avait reconnu avoir travaillé comme « conseillère spéciale » pour plus de 10.000 euros mensuels entre octobre 2013 et janvier 2016 auprès du Council for the Future of Europe, un groupe de réflexion créé par l’Institut Berggruen, alors qu’elle était eurodéputée. Elle avait assuré que cet emploi, autorisé par le règlement, avait été déclaré et qu’elle n’avait « aucune relation d’aucune sorte avec les activités commerciales » avec le fondateur de l’institut, le milliardaire germano-américain Nicolas Berggruen. L’Institut Berggruen avait nié au moment du dépôt de la première plainte en 2019 tout emploi fictif, évoquant notamment l’organisation d’une « table ronde à Bruxelles » et de « conférences à Paris et Madrid ».









Coïncidence ou non, la Banque de France a également annoncé vendredi dans un communiqué le départ de sa sous-gouverneure depuis 2018, éphémère ministre des Armées d’Emmanuel Macron en 2017. La décision prendra effet le 5 décembre. Sylvie Goulard souhaitait « rejoindre le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui est son administration d’origine », selon le communiqué. Selon l’entourage de l’ancienne ministre, ce départ « n’a rien à voir avec l’enquête ». L’ancienne eurodéputée est par ailleurs mise en examen dans l’enquête sur les assistants parlementaires des eurodéputés MoDem.